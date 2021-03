1 / 8 Mallorca ist wieder ein begehrtes Reiseziel geworden. Unsplash Seit das BAG die Quarantäneliste für Spanien und Portugal gelockert hat, verzeichnen Schweizer Reiseanbieter einen Buchungs-Boom. 20min/Celia Nogler Für die Einreise ist ein negativer Corona-Test nötig. Tamedia AG

Darum gehts Nach der Rückkehr aus Mallorca ist momentan keine Quarantäne nötig.

Restaurants und Cafés sind wieder offen, doch es gibt weiterhin strenge Massnahmen.

Wir haben abgeklärt, welche Regeln für einen Trip in den Süden gelten.

Spanien ist nicht mehr auf der Risikoliste des Bundes: Ferien auf Mallorca sind jetzt wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr in die Schweiz möglich. Diese Nachrichten liessen die Buchungen für Flüge nach Mallorca explodieren . Nun bereiten sich Reiseanbieter und Fluggesellschaften für das Ostergeschäft vor. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem Trip nach Mallorca.

Welche Einreisebestimmungen gelten für Mallorca?

Spanien verlangt von Reisenden aus der Schweiz einen PCR-Test mit negativem Ergebnis, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Zudem muss online vor der Reise ein Formular mit persönlichen Angaben wie Name, Pass- und Flugnummer ausgefüllt werden.

Welche Massnahmen gelten in Mallorca?

Auswärts mit Freunden zu Mittag essen, ein Drink an der Bar: In Mallorca ist möglich, was in der Schweiz verboten ist. Doch auch in Spanien gibt es noch Massnahmen: «Aktuell gilt in Spanien eine landesweite Ausgangssperre von 22.00 bis 6.00 Uhr», sagt eine Sprecherin von Hotelplan zu 20 Minuten. Zudem muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden und die Maskenpflicht gilt im gesamten öffentlichen Raum. Am Strand oder Pool darf die Maske ausgezogen werden, wenn ein Abstand von 2 Metern eingehalten werden kann, wie die Sprecherin erklärt. Es dürfen sich maximal sechs Personen treffen.

Kann ich in Mallorca Party machen?

Auf Mallorca endlich wieder mal so richtig ausgelassen zu feiern wird auch in diesem Frühling nicht möglich sein. «Die bekannte Partysaison, welche hauptsächlich im Sommer läuft, findet zurzeit nicht statt», sagt eine Sprecherin von Tui. Spätestens um 22 Uhr müssen wegen der Ausgangssperre sowieso alle zuhause sein. Restaurants haben in Mallorca ab dem 15. März wieder geöffnet und dürfen auch im Innenbereich mit einer Kapazität von 30 Prozent wieder Gäste bewirten, wie eine Hotelplan-Sprecherin sagt. Die Öffnungszeiten der Restaurants sind auch eingeschränkt, gemäss eines Sprechers von Kuoni & Helvetic Tours schliessen sie in Mallorca momentan um 17 Uhr. In den Hotels werden die Kunden am Tisch bedient oder können sich am Buffet vorportionierte Speisen holen, wie eine Sprecherin von Tui sagt.

Darf ich mein Homeoffice nach Mallorca verlegen?

Ob eine Verlegung des Homeoffice unter die spanische Sonne legal ist, hängt von mehreren Faktoren ab. «Bei einem Bankmitarbeiter wäre das aus Sicherheitsgründen kaum möglich», sagt Martina Aepli, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht von MME Legal Tax Compliance. Auch eine Staatsangestellte darf ihre hoheitliche Tätigkeit nicht auf ausländischem Boden ausführen. Bei einer Backofficemitarbeiterin in einem unheiklen Business wäre es schon eher möglich. «Kürzere Homeoffice-Aufenthalte im Ausland sind nicht per se nicht erlaubt», sagt Aepli. «Doch meine starke Empfehlung ist, dies vorher mit dem Arbeitgeber abzuklären

Führt der Ansturm auf Flüge nach Mallorca zu einer Preisschlacht bei den Billigairlines?

Mit der deutschen Fluggesellschaft Condor bietet eine weitere Airline Flüge aus der Schweiz nach Mallorca an. Tickets soll es ab rund 100 Franken geben. Im Vergleich zu Ostern 2019 seien die Preise für Flüge jetzt eher günstiger, sagt eine Hotelplan-Sprecherin. «Doch das kann sich schnell wieder ändern, falls die Nachfrage nach Ferien auf Mallorca steigt», fügt sie hinzu. Die Preise seien sehr dynamisch, Voraussagen schwierig. Auch Urs Wagenseil, Co- Leiter Kompetenzbereich Tourismus an der Hochschule Luzern, kann keine pauschale Antwort zur Entwicklung der Preise geben. «Nach einer langen Pause versuchen die Fluggesellschaften und Reiseanbieter nun, die Kunden zurückzugewinnen», sagt er. Wagenseil empfiehlt den Reisenden in jedem Fall, bei einer Buchung das Kleingedruckte genau zu lesen, um zu erkennen, ob im Fall veränderter Covid-Bestimmungen Umbuchungen oder Rückerstattungen möglich seien.

Corona ist noch nicht vorbei, ist reisen momentan angebracht?

«Als Touristiker sage ich ganz klar, ja», sagt Urs Wagenseil. «Reisen belebt, bietet anderweitige Erlebnisse und ist auch gut für die psychische Gesundheit. Für Wagenseil ist eine Reise auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht empfehlenswert: «Reiseausgaben beleben einen ökonomischen Kreislauf, auf den so viele Firmen und Menschen angewiesen sind.» Ob man während einer Pandemie verreisen will, sei schlussendlich eine sehr persönliche Entscheidung.