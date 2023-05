Abgelaufene Sonnencreme kann krank machen

So lange bist du sicher

Dann wird es gefährlich

Du bist zu spät dran? Dann sieh lieber von Experimenten ab. Die Dermatologin warnt: «Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums kann die Wirksamkeit abnehmen.» Ohne wirksamen Schutz in die Sonne zu gehen, ist so oder so nicht ohne. Aber leider ist das nicht alles: Im Jahr 2021 erschien im Fachjournal «Chemical Research in Toxicology» ein Bericht französischer Forschender. In einer Studie konnten sie nachweisen, dass sich in Sonnencreme enthaltenes Octocrylen (ein gängiger, synthetischer UV-Filter) zu Benzophenon umwandelt, wenn es abläuft. Gelangt es auf die Haut, kann es Ausschläge, Entzündungen oder Überempfindlichkeiten auslösen, in ernsthaften Fällen auch Leberkrebs oder Lymphome. Das sei bereits bei Tierversuchen der Fall gewesen. So dramatische Folgen sind bei Menschen nicht dokumentiert. Für den Versuch wurde die Creme künstlich altern gelassen.