Das sind Homeoffice-Abzüge:

Wer Zuhause arbeitet, kann Mietanteile von der Steuer abziehen. «Abzüge können aber nur gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich einen wesentlichen Teil der Arbeit zu Hause erledigen muss», so Huber. Als wesentlicher Teil gelten 40 Prozent eines Vollzeitpensums – also zwei volle Tage pro Woche. Zudem darf der Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Essensausgaben im Homeoffice können übrigens nicht von den Steuern abgezogen werden.

Diese Vorgaben müssen erfüllt sein:

Um Mietkosten in der Steuererklärung geltend zu machen, muss ein Zimmer als Arbeitszimmer erkennbar sein: «Wenn jemand also im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer arbeitet, ist dies nicht der Fall», so Huber. Schon ein Bettsofa im Arbeitszimmer wäre nicht zulässig, da eine alleinige Nutzung des Raumes als Arbeitszimmer in diesem Fall nicht mehr gegeben wäre. Zudem dürfen die Infrastrukturkosten nicht bereits vom Arbeitgeber erstattet werden.

Arbeitet jemand regelmässig zwei Tage in der Woche Zuhause und hat sich ein Zimmer als reines Arbeitszimmer eingerichtet, können also Infrastrukturkosten von den Steuern abgezogen werden. Dafür sollte man den Mietzins des Arbeitszimmers kennen. Für die Berechnung existieren laut AXA verschiedene Formeln. Zum Beispiel:

Das Problem:

Was lohnt sich mehr?

Laut Rechtsexperte Huber macht es nur Sinn die Homeoffice-Kosten abzuziehen, wenn diese die Berufsauslagenpauschale übersteigen. Ergeben sich zu diesen Abzügen spezifische Fragen, sei es ratsam, mit dem kantonalen Steueramt Kontakt aufzunehmen. «Da es sich bei der Steuererklärung 2020 um eine spezielle Situation handelt, ist davon auszugehen, dass es in den einzelnen Kantonen pragmatische Lösungen geben wird», so Huber. So können Arbeitnehmer im Kanton Zürich Fahrkosten und Mehrkosten der Verpflegung so geltend machen, wie sie ohne Massnahmen zur Bekämpfung der Covid 19-Pandemie angefallen wären. Wer also nicht durchgehend im Homeoffice war, kann ÖV-Kosten für das gesamte Jahr 2020 geltend machen.