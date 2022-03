Verfällt die Herstellergarantie, wenn ich meinen Garagisten frei wähle?

Frage von Sibylle ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Beim Neuwagenkauf ist es üblich, dass fürs Auto eine Garantie gegeben wird. Die Herstellergarantien für Neuwagen können in Dauer und Leistungsumfang je nach Marke variieren. Die Herstellergarantien gelten häufig für zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Einzelne Marken gewähren sogar sieben oder zehn Jahre Herstellergarantie. Die Herstellergarantie läuft ab dem Tag, an dem das Auto zugelassen wird.

Zurück zu deinem Fall: Die Garantie bei deinem Neuwagen ist – wie ihr Name schon sagt – eine Herstellergarantie. In einer Bekanntmachung der Wettbewerbskommission (Weko) wird extra festgehalten, dass die Herstellergarantie nicht verfällt, selbst wenn man sein Fahrzeug während ihrer Dauer durch eine unabhängige Werkstatt unterhalten oder reparieren lässt. So sorgt die Weko dafür, dass der Markt auch im sogenannten Aftersales-Bereich – also in der Wartung und Reparatur – spielen kann. Du darfst deinen Garagisten also durchaus frei wählen.