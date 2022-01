Depression: Expertin verrät, wie Angehörige helfen können

«Liebe Sandra. Meine Mutter kommt nicht aus i hrer Depression raus. Sie ist sehr negativ und findet keinen Antrieb. Was kann ich für sie tun, damit sich ihr Leben wieder zum Positiven verändert? Kann ich überhaupt etwas dazu beitragen oder liegt es alleine an i hr, diese Hürde zu meistern? » – Marco ( 26 )

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Versuche, dich in Bezug auf die Depression schlau zu machen

Viele von uns haben das Wort Depression schon oft gehört, aber die meisten wissen nicht , um was es genau geht. Hinzu kommt, dass das Krankheitsbild der Depression sehr unterschiedlich sein kann. Wenn du für dich etwas besser verstehst und anerkennst, was eine Depression ist ( nämlich eine Krankheit ) dann sind die nächsten Schritte, d ich und deine Mutter zu unterstützen, etwas einfacher. Die Antriebslosigkeit ist eines der Hauptsymptome einer Depression. Diese Antriebslosigkeit ist nicht mit einer Unlust eines gesunden Menschen zu vergleichen. Für depressive Menschen kann das morgendliche Aufstehen bereits eine sehr grosse, fast unüberwindbare Hürde bedeuten.

Achte auf deine Energiereserven

Wir können alle nur dann unser Bestes geben und auch für andere unterstützend da sein, wenn es uns selber gut geht . A chte auf dich und dein Wohlergehen. Gönne dir auch mal Ruhepausen und Zeit für dich alleine , stecke deine Grenzen ganz klar ab. Ich kann verstehen, dass d u am liebsten rund um die Uhr helfen möchtest, aber ohne Regeneration geht das nicht. Gönne dir Zeit, um deine Batterien aufzuladen und kommuniziere das deutlich. Depressive Menschen können oftmals nicht sehr gut mit Ablehnung umgehen, da es ihre Meinung bestärkt, nichts wert zu sein. Achte also unbedingt darauf, rechtzeitig zu kommunizieren, dass du Zeit für dich benötigst.

Kommentare und Ratschläge vermeiden

Depressive Menschen haben oft das Gefühl , eine Last für andere zu sein. G utgemeinte Ratschl ä g e wie «L ach doch einfach wieder ein mal, ist doch alles halb so schlimm , oder «S tell dich jetzt nicht so an » h elfen nicht. Einfach nur da zu sein und zuzuhören ist eine Kunst, die genau in diesen Situationen für einen d epressiven Menschen stärkend sein k ann . Es ist im Heilungsprozess auch wichtig, dass man als gesunder Mensch seine Erwartungen zurückschraubt und Geduld entwickelt.