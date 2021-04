Coronavirus - Kann ich mich nur im Wohnkanton impfen lassen – oder auch ausserhalb?

Wer die Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aufruft, findet in den «Häufig gestellten Fragen» zum Coronavirus folgenden Eintrag: «Kann ich mich ausschliesslich in meinem Wohnkanton impfen lassen und wer übernimmt die Kosten? Nein, Sie sind frei, wo Sie sich impfen lassen.» Und weiter: «Der Tarifvertrag gilt in der ganzen Schweiz. Die Impfung ist somit unabhängig vom Wohnort oder vom Ort einer laufenden Behandlung.» Mehrere Leserinnen und Leser berichten 20 Minuten nun aber, dass sich diverse Kantone nicht daran halten. Unter anderem der Kanton Graubünden, der Kanton Tessin, der Kanton Thurgau und der Kanton Waadt.