Virtuelle Objekte – Kann ich mit NFTs Millionär werden?

Was sind NFTs?

Non-Fungible-Token, kurz NFT, steht für so viel wie «ein einzigartiges digitales Objekt». Dabei kann ein NFT ein reales Objekt, wie etwa ein Kunstwerk , in der digitalen Welt darstellen. «Ein NFT kann aber auch rein digital sein, wie beispielsweise ein Meme oder eine Waffe in einem Game», erklärt Markus Knecht, Blockchain-Experte der Fachhochschule Nordwest-Schweiz (FHNW).

Wie funktioniert das?

NFTs basieren wie Kryptowährungen auf einer Blockchain. Auf der Blockchain werden die Daten – anders als sonst im Internet – nicht an einem zentralen Ort gespeichert, sondern auf zahlreichen Rechnern gleichzeitig. «Das macht NFTs technisch sicher vor Angriffen und Fälschungen», so Knecht. Wer ein NFT kauft, sichert sich das Eigentumsrecht auf eine bestimmte digitale Datei.

Welche Zukunft haben NFTs?

NFTs boomen und die Preise steigen rasant an. Bezahlt werden können die digitalen Objekte fast nur mit Kryptowährungen: «Die Hürde, NFTs zu kaufen, ist darum noch sehr gross», erklärt Daniel Diemers, Blockchain-Experte bei SNGLR Group. Doch immer mehr grosse Firmen wie Adidas und Nike investieren in NFTs. Das könnte die Preise drücken. «Ich kann mir gut vorstellen, dass der Grossteil der jüngeren Personen dann in ein paar Jahren NFTs besitzt», so Diemers.