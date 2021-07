Tongas Fahnenträger glänzt wieder oben-ohne - «Kann ich noch ein Ticket nach Japan kaufen?»

Am Freitag ging in Tokio die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele über die Bühne.

Eine Eröffnungsfeier an Olympischen Spielen ist für die jeweiligen Athletinnen und Athleten zwar jedes Mal ein persönliches Karriere-Highlight, für viele Zuschauerinnen und Zuschauer jedoch mitunter auch etwas langweilig. Für einen absoluten sehenswürdigen Auftritt sorgte heuer jedoch Pita Taufatofua.

Der wohl berühmteste Tongaer der Welt bestach mit Sex-Appeal pur und demonstrierte der Weltöffentlichkeit seinen eingeölten Oberkörper. Taufatofua tat dasselbe schon 2016 in Rio und 2018 bei den Winterspielen in Pyeongchang, wo der Tausendsassa als Langläufer an den Start ging.