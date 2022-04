Frag Lilli : «Kann ich ohne Pornos überhaupt noch kommen?»

«Ich (m, 30) habe in den letzten Jahren immer mithilfe von Pornos masturbiert. Eine Beziehung hatte ich nicht. Jetzt habe ich jemand Tolles kennengelernt, merke aber, dass der Sex nicht richtig klappt. Obwohl ich total angeturnt bin, werde ich ohne Pornos einfach nicht so erregt. Ich habe grosse Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen. Nun habe ich Sorge, dass ich durch meinen Pornokonsum etwas kaputt gemacht habe und nicht mehr ohne kommen kann... Stimmt das?»

Nein. Du kannst dich beruhigen – bei dir ist nichts «kaputt». Was du beschreibst, ist ganz normal: Du hast dir über Jahre hinweg eine bestimmte Erregungstechnik angewöhnt. Dadurch hast du deinem Gehirn und Körper beigebracht, auf Pornos anzuspringen. Jetzt versuchst du etwas anderes, und das ist erstmal ungewohnt. Das ist ein bisschen so, als würdest du immer nur deinen rechten Arm trainieren und dann auf einmal versuchen, dieselbe Hantel mit dem linken Arm zu heben.

Üben kannst du am besten während der Selbstbefriedigung . Dann kannst du dich ganz auf dich konzentrieren. Wenn du dabei Pornos schaust, ist deine Aufmerksamkeit vor allem bei den Pornos. Das heisst, du bist eher im Kopf als im Körper. Dein Fokus liegt nicht auf der Wahrnehmung dessen, was in deinem Penis und deinem restlichen Körper passiert.

«Langsam gewöhnen sich dein Körper und dein Gehirn an die neue Technik»

Es ist aber nicht sehr vielversprechend, sofort mit den Pornos aufzuhören. Versuche, deine Technik schrittweise zu «erweitern». Wir empfehlen dir, zwischen Bekanntem und Neuem abzuwechseln: Schau Porno und stimuliere dich dabei, dann halte den Film an und mach die Augen zu. Konzentriere dich auf das körperliche Empfinden. Was spürst du? Wo spürst du es? Wie fühlt es sich an? Nun öffne die Augen wieder und schau den Porno ein bisschen weiter. Dann wiederhole die Spür-Übung. Wechsle zwischen diesen zwei Phasen ein paarmal hin und her. Wenn du merkst, dass deine Erektion zu sehr nachlässt oder du willst irgendwann zum Orgasmus kommen, kannst du wieder länger den Porno ansehen – sozusagen als Belohnung fürs Üben. Wichtig ist, dass dein Körper und dein Gehirn sich langsam an die neue Erregungstechnik gewöhnen und die Pornos dadurch an Bedeutung verlieren.