GROW UP : Kann ich wegen Corona meinen Umzug hinauszögern?

In Zeiten von Corona kann es aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass der geplante Umzugstermin

nicht eingehalten werden kann. Kommunikation ist hierbei das A und O.

• Sollte es dir aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, die Wohnung termingerecht zu reinigen, wendest du dich am besten an den Vermieter. Unter diesen besonderen Umständen ist er allenfalls bereit, eine professionelle Reinigung zu übernehmen.

• Aus gesundheitlicher Sicht musst du dir keine Sorgen machen, in eine neue Wohnung einzuziehen. Ein kurzer Leerstand zwischen Aus-und Einzug sowie grosszügiges Lüften reichen im Normalfall aus, um allfällige Viren in der neuen Bleibe loszuwerden.

Der Umzug ist bis auf weiteres faktisch also möglich, was eine Herauszögerung des Zügeltermins nach Ablauf der regulären Mietdauer sogar strafbar machen kann. Du bist also auch während dieser ausserordentlichen Situation auf die Kulanz der Vermieter angewiesen, weshalb gute Kommunikation wie in so vielen Fällen

das oberste Gebot ist.