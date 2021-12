Lörrach (D) – «Kann kein Auge zu tun» – Polizei rückt wegen Weihnachtsbeleuchtung aus

An Heiligabend konnte die Polizei auch in einem Fall von drohender Lebensmittelknappheit aushelfen. Ein Ehepaar in Quarantäne konnte niemanden aus ihrem Umfeld für die Erledigung der Einkäufe finden.

In Lörrach musste die Polizei am 25. Dezember wegen einer grellen Weihnachtsbeleuchtung ausrücken, die einem Anwohner den Schlaf raubte. Auf Betreiben der Polizei konnte diese dann abgeschaltet werden.

Um vier Uhr morgens suchte ein Bewohner der Stadt Lörrach (D) bei Basel am Samstag die Hilfe der Polizei. Er beklagte sich über die «unerträglich helle und blinkende Lichterkette» seiner Nachbarn. Er könne deswegen kein Auge zutun, berichtete er der Polizei, wie diese am Montag mitteilte.

Es war nicht der einzige Einsatz an Weihnachten, wo die Polizei im Landkreis Menschen aus einer misslichen Lage half. An Heiligabend kümmerte sich eine Streife des Polizeireviers Schopfheim um die Einkäufe eines Ehepaars, das sich in Quarantäne befand. Dieses fand im eigenen Umfeld niemanden, der für sie einkaufen gehen konnte und sah sich mit schwindenden Lebensmittelvorräten konfrontiert. Verzweifelt hätten sie sich an die Polizei gewandt.