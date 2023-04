DFB-Pokal: Leipzig – Dortmund im Liveticker

Nach der bitteren 4:2-Niederlage vom Wochenende gegen die Bayern strebt der BVB im heutigen Cup-Viertelfinal Wiedergutmachung an. Dabei dürfte beim Gastauftritt bei RB Leipzig vor allem der Schweizer Torhüter Gregor Kobel im Fokus stehen, der mit seinem kapitalen Fehler die Niederlage der Borussen einleitete. Auch der Gegner aus Leipzig steht nach zwei Niederlagen in der Bundesliga ordentlich unter Druck und strebt die Titelverteidigung im DFB-Pokal an.