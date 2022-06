Schutz für unter 16-Jährige: Kann man bald nur noch mit laufender Kamera Pornos schauen?

Der Konsum von Pornos ist in der Schweiz für Personen unter 16 Jahren verboten. Trotzdem gibt es kaum Schutzmassnahmen, Websites wie Pornhub oder xHamster sind ohne Alterskontrolle zugänglich. In Deutschland hat man womöglich eine Lösung: Wer Pornos schauen will, muss bald zuerst die Web- oder die Selfiecam einschalten, um das Alter zu verifizieren.