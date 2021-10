Renata-Franca-Methode im Test - Bauch und Beine schlank massieren?

Miracle Touch mit der Renata-France-Methode – so nennt sich eine spezielle Art der manuellen Lymphdrainage, die ihren Namen ihrer brasilianischen Erfinderin zu verdanken hat. Berühmt geworden ist sie als das Wundermittel, um innerhalb von nur einer Stunde den Umfang an Bauch oder Beinen zu verringern. Die Ergebnisse sollen sofort sichtbar sein – klar, dass das Treatment vor grossen Events bei Celebrities Hoch im Kurs steht.

Aber können solche Claims wirklich stimmen? Beauty-Redaktorin Malin hat es im Massagestudio von Patricia Perilli in Kilchberg getestet.

Das steckt hinter der Methode

Denn auch in der Schweiz ist die Methode angekommen. «Renata bietet Kurse überall auf der Welt an. Ich habe meine Ausbildung in Portugal gemacht und dort die spezielle Art der Massage gelernt», erzählt mir Patricia bei meinem Termin.