Hair Training: Kann man fettige Haare wirklich abtrainieren?

Wir haben bei einer Expertin nachgefragt, wie sinnvoll Hair Training wirklich ist. Dr. med. Mandana Péclard ist Fachärztin FMH für Allgemeine und Innere Medizin mit Tätigkeitsschwerpunkt Dermatologie an der Zürcher Praxis am Paradeplatz . Und sie ist alles andere als begeistert.

Was ist das Problem an Hair Training?

Sorgen bereitet dem Profi die Kopfhaut: «Wie die Haut am Körper oder im Gesicht, will auch die Kopfhaut gereinigt werden. Lässt man diese Pflege einfach ausfallen, haben Bakterien und Pilzinfektionen leichtes Spiel. Dazu kommen noch all die Stylingprodukte, die sich absetzen. Durch die Ablagerungen bilden sich ein unangenehmer Geruch und Schuppen.» Die Ärztin ergänzt: «Wer würde schon auf die Idee kommen, sein Gesicht 30 Tage lang nicht zu waschen?»

Das Hautfett ist vorbestimmt

Also die Haare doch täglich waschen?

Auf die richtigen Produkte setzen

Ein anderer wichtiger Punkt: «Spülungen oder Kuren gehören nur in die Spitzen, auf der Kopfhaut haben sie nichts verloren.» Nur so könne gewährleistet werden, dass der Schopf nicht schneller als nötig nachfettet. Und auch die Finger hätten mit ihrem natürlichen Hautfett nichts auf dem Kopf zu suchen. Ein Okay gibt es von Dr. med. Péclard dann aber doch noch: «Wer sich zwischen den Waschtagen eine Auffrischung wünscht oder durch ein Workout am Kopf schwitzt, macht mit Trockenshampoo alles richtig.»