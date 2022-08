3 mit Drama: «Kann man in einer offenen Beziehung betrügen? Yes, you can!»

Um halb sechs traf ich Cathy in der Flussbadi. Sie trug ein leichtes Sommerkleidchen, das sich im Wind kräuselte und ein bisschen durchsichtig war. «Schön, dich endlich mal wiederzusehen!», säuselte ich. «Finde ich auch. Viel zu lange ist es her», grinste sie. Wir schlossen unsere Wertsachen in ein Schliessfach und sprangen ins Wasser. Cathy trug einen anderen Bikini als am Vortag, der ihrer Figur aber nicht weniger schmeichelte. Sie fragte mich zu meinem neuen Album aus und schien meiner Karriere immer noch recht intensiv zu folgen und ich fragte sie, was sie so mache. Mir fiel auf, wie wenig ich über sie wusste, und ich gab mir Mühe, das Missverhältnis nicht noch grösser werden zu lassen.