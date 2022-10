Botox-Alternative: Hilft Face Taping gegen Falten?

Erste Falten, die sich über Nacht wieder in Luft auflösen … das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Dennoch verspricht Face Taping genau das und will damit eine echte Alternative zu Botox und Hyaluron werden – nur eben ohne Spritze.

Um herauszufinden, wie viel Wahrheit im neuen Trend steckt, haben wir eine Expertin ins Boot geholt. Dr. Tatjana Lanaras ist Fachärztin FMH für plastische und ästhetische Chirurgie bei der Skinmed Klinik in Lenzburg und verrät, ob Face Taping einen Versuch wert ist.

Was ist Face Taping?

Aber fangen wir vorn an: Was versteckt sich hinter dem Begriff? Beim Face Taping kommen Kinesio-Tapes zum Einsatz, die aus der Orthopädie bekannt sind. Es sind antibakterielle Klebestreifen aus Baumwolle, die bei Knie- oder Rückenschmerzen Gelenke und Muskeln an- oder entspannen sollen.