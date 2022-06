Spurwechsel: Kann man Velofahrer trotz Sicherheitslinie überholen?

Frage von Susanne ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Wir in der Schweiz nehmen es mit der Sicherheitslinie etwas genauer als beispielsweise die Griechen, dort gaben Autofahrerinnen und Autofahrer kürzlich zu, dass sie eine durchgezogene Linie nicht ganz so streng auslegen, denn satte 64 Prozent von ihnen überfahren sie zum Überholen oder Wenden – das ist hierzulande nicht empfehlenswert. Denn im Schweizer Gesetz findet sich eine klare Antwort auf deine Frage. Nach Art. 34 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) ist auf Strassen mit einer Sicherheitslinie immer rechts davon zu fahren. Art. 73 Abs. 6 Bst. a der Signalisationsverordnung (SSV) verbietet das Überfahren oder Überqueren von einfachen oder doppelten Sicherheitslinien sogar explizit. Das klingt nach einem klaren «Nein» als Antwort auf deine Frage – nur ist das schon die ganze Wahrheit?



Denn neben dem Gesetz gilt es ja auch immer die Rechtsprechung der Gerichte zu berücksichtigen. Und entgegen dem Wortlaut des Gesetzes darf gemäss Bundesgericht eine Sicherheitslinie nämlich mit der nötigen Vorsicht überquert werden, wenn «zwingende Gründe» vorliegen. Ein solcher Zwang besteht allerdings nur, wenn der Fahrzeugführer zwischen der Sicherheitslinie und dem rechten Fahrbahnrand auf ein Hindernis stösst und ihm nicht zugemutet werden kann, zu warten, bis die Fahrbahn wieder frei ist. Dies kann beispielweise der Fall sein, wenn ein Auto die Fahrbahn aufgrund einer Panne versperrt. Diese Anforderungen an eine solche Zwangssituation sind ziemlich hoch. Ein langsamerer Verkehrsteilnehmer – wie in deinem Fall der Velofahrer – ruft in keinem Fall einen Überholzwang hervor. Es ist daher in den allermeisten Fällen ratsam, sich gegen das Überfahren einer Sicherheitslinie zu entscheiden.