Brügge – ManCity – City jubelt schon zwei Mal – doch die Tore zählen nicht

Brügge ist in der Champions League im Hoch. Zuerst gabs ein 1:1 gegen PSG um Messi, Neymar und Co. Danach gewannen die Belgier 2:1 in Leipzig gegen RB. Doch nun ist die Startruppe von Pep Guardiola zu Gast. Die Citizens haben nach der 0:2-Pleite in Paris etwas gutzumachen. Die erste Partie hatte ManCity noch klar gegen Leipzig 6:3 gewonnen.