Antworten zu den wichtigsten Fragen : Kann mich mein Chef zwingen, einen Corona-Schnelltest zu machen?

Der Bundesrat hat den Einsatz der Corona-Schnelltests erweitert. Das musst du darüber wissen.

Die wissenschaftliche Evidenz, neue Testtechnologien sowie die erweiterten Testkapazitäten ermöglichen die Testung von asymptomatischen Personen. Dadurch wird das Ziel, Infektionsketten zu durchbrechen, durch zusätzliche Möglichkeiten erweitert: Asymptomatische Personen können sich neu im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz testen lassen. Bestehende Schutzkonzepte können durch Schnelltests ergänzt und verstärkt werden (z.B. in Hotels, am Arbeitsplatz etc.)