Bezirksgericht Zürich: Mann (36) stach im Wahn mit Messer auf Nachbar ein

Ein Mann hat in einem psychotischen Schub mit einem Rüstmesser einem Wohnungsnachbarn in die Brust gestochen. Das Opfer hatte Glück und überlebte.

Der Beschuldigte mit seinem Pfleger vor dem Bezirksgericht Zürich. Das Gericht ordnet eine stationäre Massnahme zur Behandlung der psychischen Störungen an. Die stationäre Massnahme wurde durch die Staatsanwältin beantragt. Der Richter betitelte den Antrag als umsichtig.

Darum gehts Ein Amerikaner hat in einer Wahnvorstellung einem Wohnungsnachbarn in Zürich-Altstetten in die Brust gestochen. Das Opfer wurde nur leicht verletzt.

Der 36-Jährige hat eine paranoide Schizophrenie und konsumiert seit Jahren Crystal Meth.

Die Staatsanwältin verlangt die Anordnung einer stationären Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen.

Sein Verteidiger will die Entlassung aus der Klinik Rheinau, wo er seit Januar behandelt wird.

Der 36-jährige amerikanische Projektmanager verursachte in der Nacht vom 21. März 2022 mit einer brennenden Zigarillo einen Wohnungsbrand in Zürich-Altstetten. Der schlafende Mann wurde rechtzeitig wach und konnte Feuerwehr und Nachbarn alarmieren. In der Folge wurde er zur Kontrolle ins Spital und zur Befragung zur Polizei gebracht. Dann kehrte er am frühen Morgen mit dem Taxi nach Hause zurück. Dort angekommen brach er mit einem Fusstritt die Nachbarwohnung auf. Nach rund einer halben Stunde konnten ihn die beiden Mieter dazu bringen, die Wohnung zu verlassen.

Er kehrte in seine Wohnung zurück, holte ein Rüstmesser, ging erneut zu den beiden Männern und stach einem in die Brust. Das Opfer konnte noch die Hand schützend davorhalten, ansonsten wäre die Schlüsselbeinarterie getroffen worden und er wäre verblutet. Die Wunde war zum Glück nur oberflächlich.

Vorstrafe von drei Jahren in den USA

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Mittwoch war der Mann geständig. Der geschiedene Amerikaner lebt seit rund zehn Jahren in der Schweiz und ist Vater einer Tochter mit einer anderen Partnerin. Er sass in den Vereinigten Staaten während drei Jahren im Gefängnis wegen Raubs und Drogen. Er hat eine paranoide Schizophrenie und konsumiert seit Jahren Crystal Meth. «Es ist schlimm, was geschah, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern», sagte er. Er habe damals das Gefühl gehabt, dass seine zweijährige Tochter in der Wohnung der Nachbarn versteckt sei und ihr etwas Schreckliches passieren würde – obwohl sie gar nicht dort lebt, sondern bei seiner Ex-Partnerin.

Die Staatsanwältin klagt ihn wegen versuchter Tötung an. Das Gericht soll aber wegen nicht selbst verschuldeter Schuldunfähigkeit eine auf zwei Jahre befristete stationäre Massnahme zur Behandlung von psychischen Störungen anordnen. Der Beschuldigte befindet sich seit Ende Januar in der Klinik Rheinau und ist von einem Pfleger zum Prozess begleitet worden. Zuvor sass er ein Jahr im Gefängnis.

Opfer brauchte psychologische Hilfe

Die Anwältin des Opfers widerspricht: «Der Drogenmissbrauch stand im Vordergrund.» Die Tat sei wegen des Konsums von Crystal Meth selbst verschuldet gewesen. Ihr Mandant leide immer noch an den Folgen der Messerattacke und habe psychologische Hilfe beanspruchen müssen. Sie verlangt eine finanzielle Genugtuung.

Demgegenüber will der Anwalt des Beschuldigten einen Freispruch und eine ambulante Massnahme. «Mein Mandant hat in seinem psychotischen Zustand gemeint, dass die Nachbarn wissen, wo sich seine Tochter befindet.» Eine stationäre Behandlung sei nicht mehr zwingend nötig. Er sei ein Bilderbuchpatient, sein Behandlungsverlauf werde rundum positiv bewertet.

Das Gericht fällte am Abend das Urteil. Es folgt den Argumenten der Staatsanwältin, ordnet aber eine nur auf ein Jahr befristete stationäre Massnahme an. Die Klinik würde stufenweise Lockerungsschritte vornehmen, eine Behandlung in wenigen Monaten sei unrealistisch. «Der Antrag der Staatsanwältin ist umsichtig und mit Augenmass», sagte der Richter.