Ein Gürtel unter der Brust soll für Ruhe sorgen

Woche 1: Bzzzz, Bzzzz, Bzzzz.

Woche 2: Dieses Band lässt sich nicht austricksen

In der zweiten Woche will ich nichts sehnlicher als einfach mal wieder auf dem Rücken schlafen. Einmal stopfe ich mitten in der Nacht einen Teil der Decke unter mich, damit ich ungefähr in einem 45-Grad-Winkel daliege – also zwischen Seiten- und Rückenlage. Aber das clevere Snoring Relief Band lässt sich nicht austricksen und vibriert nach ein paar Minuten. Ich versuche es mit einem anderen Trick: Mein Schlafplatz ist direkt an der Wand, also lehne ich mich mit dem Rücken sanft dagegen. So liege ich zwar auf der Seite, aber unterbewusst fühlts sich trotzdem nach Rückenlage an. Nach drei Nächten beschleicht mich das Gefühl, dass das genau genommen Beschiss ist und ich höre damit auf. Gloria, come on, da musst du jetzt durch!