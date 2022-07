Nati-Goalie : Sommer-Interview sorgt für Wirbel – Gladbach-Verbleib statt Nizza-Wechsel?

Französische Medien berichten, dass der Wechsel von Yann Sommer nach Nizza immer näher rückt. Der Schweizer selber kann sich aber offenbar auch eine Zukunft in Gladbach vorstellen.

Zuletzt weilte der Goalie mit Gladbach im Trainingslager am Tegernsee.

Wechselt Yann Sommer in diesem Sommer tatsächlich zum OCG Nizza? Wie die französische «L’Équipe» am Dienstagabend berichtete, seien die Verhandlungen zwischen dem Ligue-1-Club und Borussia Mönchengladbach vorangeschritten. Bereits am Donnerstag solle er mit seinem neuen Verein ins Trainingslager reisen. Doch nun nimmt ausgerechnet der Nati-Goalie selbst den Wechsel-Gerüchten Luft aus den Segeln – zumindest ein wenig.