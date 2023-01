Lucas Cordalis versagt bei Dschungelprüfung

Dschungelcamp : «Kann nicht schlucken» – das war zu viel für Lucas Cordalis

Mit den Streit-Arien im diesjährigen RTL-Dschungelcamp hat niemand gerechnet. Dieses Mal steht Sänger Lucas Cordalis im Mittelpunkt, der in einer Prüfung an Ziegenhoden scheitert.

Lucas’ Unvermögen das Aufgetischte runterzuschlucken, brachte seine beiden Mitstreiter in Rage. So holten die Promis nur fünf von sieben möglichen Sternen.

Während Papis und Birofio sich durch einen exotischen Festschmaus, bestehend aus Schweine-Anus und Krokodil-Kloake, durchessen, scheitert Cordalis an Ziegen-Hoden. Die Folge: Das Trio holt an der Dschungelprüfung nur fünf von sieben Sternen.

Nach dem «Bolognese-Gate» ist vor dem Cordalis-Krach: Im RTL-Dschungelcamp gibt es einen neuen Krisenherd – aber eine prominente Camperin weniger. Designerin Claudia Effenberg (57) muss die RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» verlassen. Die Ehefrau von Ex-Fussballer Stefan Effenberg (54) wurde am Donnerstagabend von den Zuschauerinnen und Zuschauern rausgewählt und flog damit aus der Reality-Sendung. Doch dies scheint ihr wenig Leid zu tun. So sagt Effenberg zum Abschluss ihres Dschungelaufenthaltes: «Ich freue mich auf saubere Klamotten.» In ihren letzten Stunden im Camp durfte sie zudem Zeugin eines Männerstreits werden.

«Hör auf, immer ein Engel zu sein!»

Am Ende gewann das Trio fünf von sieben möglichen Sternen, wie die Punkte im Dschungelcamp heissen. Die Männer freuen sich, doch Papis kann sich eine Spitze gegen Cordalis nicht verkneifen. «Wir hätten auch sieben haben können », so das Model noch während der Preisverkündung. Auch nach dem Menü scheint die Stimmung eher mies zu sein.

Cordalis hatte das Gefühl, dass seine beiden Kollegen etwas zu explizit auf seiner Leistung herumritten. Daher hielt er ihnen vor, dass man in einem Team gemeinsam gewinne – aber eben auch gemeinsam verliere. «Wenn ihr so anfangt», sagte er, «dann kann ich auch 1000 Sachen sagen.» Das wiederum brachte Loveday und Birofio auf die Palme, die dem Gatten von Daniela Katzenberg (36) vorwarfen, nicht ehrlich zu sein und seine wahre Meinung zu verstecken. In der Logik von Reality-Sendungen gilt das als sehr gravierende Anklage. Als sich Cordalis mit dem Satz «Egal, wo ich hinkomme, versuche ich gute Dinge zu finden, nicht schlechte», zu erklären und zu analysieren versuchte, blaffte Birofio ihn an: «Hör auf, immer ein Engel zu sein!»