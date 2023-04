Nach tödlichem Unfall in Basel: VCS und Politiker fordern mehr Velo-Sicherheit

Eine Frau wurde von einem Lastwagen mitgeschleift und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Dienstagmorgen kam es in Basel zu einem tödlichen Velounfall.

Der VCS beider Basel will Druck auf die Politik ausüben, um Orte, wie die Unfall-Kreuzung, sicherer zu gestalten.

Politikerinnen und Politiker diskutieren einen Tag nach dem Unfall über die Velosicherheit in der Stadt.

In Basel starb eine Velofahrerin, nachdem sie von einem Lastwagen erfasst wurde.

Kerzen, Blumen, Plüschtiere und ein sogenanntes «Ghost Bike»: Nach einem tödlichen Unfall beim Basler Burgfelderplatz wird der verstorbenen Velofahrerin vor Ort gedacht. In der Mitteilung, die die Kantonspolizei Basel-Stadt nach dem Unfall verschickte, heisst es: Der Lenker eines Sattelmotorfahrzeugs sei über den Burgfelderplatz gefahren. «Die Velofahrerin fuhr rechts neben dem Lastwagen und wurde im Verzweigungsgebiet vom Lastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt.»

Einen Tag nach dem Unglück kann die Polizei noch keine genauen Angaben machen, was genau passiert ist, heisst es auf Anfrage am Mittwoch. Die Polizei startete im Zuge der Ermittlungen einen Zeugenaufruf. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sollen sich unter der Nummer +41 61 208 06 00 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch melden.

Politiker bezeichnet LKW als «Todesmaschine»

Was auf dem Burgfelderplatz fehle, sei ein durchgängiger Velostreifen, der über die ganze Kreuzung führt, so Florian Schreier vom VCS beider Basel. «Heute gibt es den Streifen nur in vereinzelten Strassen, grösstenteils ist dort für Velofahrende gar nichts», führt Schreier weiter aus. Der Ort sei bei Weitem nicht der einzige unsichere Platz für Velofahrende. «Es gibt wirklich viele gefährliche Stellen und Kreuzungen.»