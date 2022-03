Schweden scheitert - Superstars Ronaldo und Lewandowski an WM dabei – Ibra verpasst das Turnier

Nach dem historischen Sieg gegen Italien folgte am Dienstagabend gleich das nächste Topspiel für Nordmazedonien. Gegen Cristiano Ronaldo und Portugal ging es um das WM-Ticket. Die Gäste aus Nordmazedonien gingen mutig ins Duell, aber grosse Abschlüsse gab es nur selten. Das Problem aus Sicht von Alioski und Co.: Im Vergleich zu den Italienern zeigten sich Ronaldo und Co. eiskalt.

Besonders Bruno Fernandes spielte gross auf. Nach einer schönen Vorlage von Ronaldo erzielte der Mittelfeldstar die Führung. Auch nach der Pause war Fernandes der entscheidende Mann. Eine Hereingabe von Diogo Jota verwertete der 27-Jährige mit einer Direktabnahme. Nordmazedonien konnte auf diesen Doppelschlag nicht mehr reagieren.

Der Weltfussballer Robert Lewandowski ist an der WM ebenfalls dabei. Die Polen setzen sich in einer äusserst unterhaltsamen Partie gegen Schweden durch. Lewandowski traf kurz nach der Pause vom Elfmeterpunkt. Piotr Zieliński baute die Führung in der 72. Minute aus. Die Polen waren nicht das bessere, aber das effizientere Team. Schweden scheiterte immer wieder an Polen-Goalie Wojciech Szczesny – auch der eingewechselte Zlatan Ibrahimovic konnte nichts daran ändern.