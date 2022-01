Ansturm in Deutschland – Kann Novavax die Skeptiker zum Impfen bewegen?

In Deutschland wird er ab Ende Februar verimpft, der Ansturm ist bereits jetzt riesig: Novavax wurde im Dezember in der EU zugelassen und ist in unserem Nachbarland neuer Hoffnungsträger der Impfkampagne. Im Bundesland Rheinland-Pfalz etwa meldeten sich laut dem «SWR» allein in den ersten vier Tagen 9139 Personen für eine Erstimpfung mit dem Impfstoff an. Das sind so viele Anmeldungen wie in den drei vorangehenden Monaten insgesamt eingegangen sind.