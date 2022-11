Christina Applegate spricht über ihre Multiple Sklerose

Doch sie zeigt sich verändert, wie sie gegenüber «New York Times» sagt. «Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sehen wird, wie ich bin. Ich habe 18 Kilo zugenommen, kann nicht mehr ohne Stock laufen. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass mir das alles bewusst ist», so die 50-Jährige.

Erst Ende Oktober hat US-Schauspielerin Christina Applegate ihren Fans auf Twitter einen Einblick in ihr Leben mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS) gewährt. Die 50-Jährige postete ein Foto mit mehreren Spazierstöcken: «Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität», schrieb sie dazu. In einem neuen Interview mit der « New York Times » geht sie nun genauer auf ihr Leben mit der Autoimmunerkrankung ein.

«Ich musste den Verlust meines Lebens verarbeiten, den Verlust dieses Teiles von mir. Also brauchte ich diese Zeit», so die 50-Jährige gegenüber der US-Zeitung. Als Applegate im August 2021 die Diagnose erhielt, drehte sie gerade die dritte und finale Staffel ihrer Netflix-Serie «Dead to me». Für fünf Monate wurde die Produktion der Serie gestoppt, da sich die Schauspielerin in Behandlung begab und den Schock der Erkrankung verarbeiten musste. «Das war gut für mich», sagt sie weiter.