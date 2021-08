Nicht mehr konsumieren : Kann Plastikteile enthalten – Aldi ruft Party Snack Box zurück

In einigen von Aldi Suisse vertriebenen Snack Boxen wurden bei internen Qualitätskontrollen Fremdkörper festgestellt. Die betroffenen Produkte können in allen Filialen retourniert werden.

In den Partyboxen des Lieferanten Frostkrone GmbH könnten sich Fremdkörper in Form von Plastikteilen befinden. Kunden sollen gekaufte Boxen retournieren.

Die Kunden werden angehalten, diese Produkte nicht mehr zu konsumieren, da sie Fremdkörper in Form von Plastikteilen enthalten könnten. Die Boxen können in allen Aldi-Filialen retourniert werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet – auch ohne Kaufbeleg. Die Produkte waren in allen Aldi Suisse-Filialen erhältlich. Der Lieferant Frostkrone GmbH veranlasste einen vorsorglichen Rückruf des Produktes, wie RecallSwiss in einer Mitteilung schreibt.