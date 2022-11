Live Weltmeisterschaft: Kann Senegal Ecuador noch abfangen?

11' ECU-SEN: Wieder wirds brenzlig im Ecuador-Strafraum. Ndiaye spielt den Ball flach in Richtung Fünfmeterraum. Kein Verteidiger fühlt sich für die Flanke verantwortlich, so geht der Ball unberührt durch die Gefahrenzone. Am zweiten Pfosten klärt Preciado zur Ecke.