Die Enttäuschung beim FC Luzern war gross nach dem verlorenen Sonntagsspiel gegen Servette. Den gleichen Gegner hatte das Team von Fabio Celestini am Donnerstag zuvor noch diskussionslos mit 3:0 aus dem Stadion geschossen. Nun also diese 2:4-Niederlage, die nicht hätte sein müssen. Bereits heute Mittwoch ergibt sich die Möglichkeit auf Rehabilitation für die Luzerner. Der Gegner ist allerdings kein geringerer als der FC Lugano. Den Tessinern lief es zuletzt zwar auch nicht mehr so geschmeidig (ein Sieg aus acht Spielen), aber gegen Luzern hatten sie zuletzt mehrheitlich was zu lachen. Keines der letzten sieben Duelle konnte Luzern gewinnen. Den letzten Sieg gab es im November 2018 noch unter Trainer René Weiler. Gelingt Celestini als FCL-Trainer der erste Sieg gegen seinen Ex-Verein?