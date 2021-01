Im ersten Drittel haben klar die Verteidigungsabteilungen die Kontrolle über die gegnerische Offensivabteilung. Beide Teams tun sich bei der Chancenauslösung extrem schwer, bleiben eins ums andere Mal an der gegnerischen Hintermannschaft hängen. Lediglich eine Topchance auf beiden Seiten ist bislang zu verzeichnen. Prassl scheitert an Genoni, auf der Gegenseite scheitert Albrecht an Flüeler. In der Schlussphase des ersten Drittels bewahrt Flüeler seine Lions in Unterzahl vor dem Rückstand.