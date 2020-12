Die Schweizer Speed-Mannschaft ist so gut aufgestellt, dass auch danach noch weitere Fahrer in die vorderen Ränge fahren können: Niels Hintermann (Startnummer 16) erfreut sich einer blendenden Form und auch Carlo Janka (Startnummer 19) hat in Gröden als Siebter gezeigt, dass an einem guten Tag immer noch mit ihm zu rechnen ist.