Sebastian Vettel muss nach einer nachträglichen Strafe an das Ende der Startaufstellung beim Auftaktrennen der Formel-1-Saison an diesem Sonntag. Der 33 Jahre alte Heppenheimer hat nach Ansicht der Rennkommissare in der Qualifikation zum Grossen Preis von Bahrain am Samstag gegen die Vorgaben bei doppelt geschwenkten Gelbe Flaggen verstossen.