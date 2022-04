YB-Servette: Wieder Siebatcheu! YB-Stürmer doppelt mit dem Kopf nach

In den Startminuten brauchten beide Teams etwas Zeit, um in die Partie zu kommen. Zu Beginn war der Servette FC noch das aktivere Team, suchte wenn immer möglich den Weg nach vorne, kam aber nicht zu zählbaren Möglichkeiten. Nach etwa zehn Minuten kamen auch die Berner immer besser ins Spiel und kamen vermehrt zu guten Chancen, vor allem mit Flankenbällen. Nach zwölf Minuten gingen sie durch einen ebensolchen Kopfball von Siebatcheu in Führung. Das Tor gab den Bernern ordentlich Auftrieb, Servette hingegen wirkte im Anschluss wie gelähmt.