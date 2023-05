Super League: Servette – Sion im Liveticker

4' Die Grenats gehen mit dem ersten richtigen Angriff gleich in Führung! Über die rechte Seite kombinieren sich die Genfer nach vorne. Mbabu flankt in die Mitte. Am weiten Pfosten wird Pflücke etwas gar allein gelassen. Er nimmt den Ball direkt und trifft! Die Sion-Abwehr macht keinen guten Eindruck. Gleich mehrere Spieler sind nicht nah genug an ihrem Gegenspieler.