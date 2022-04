Frankfurt gegen Barcelona - Knauff schockt Barça per Aussenrist – Frankfurter führen dank Traumtor

Eine Königsklassen-würdige Stimmung und eine äusserst wilde Startphase sorgten hier bislang für grosse Fussball-Unterhaltung an diesem Donnerstagabend. Nati-Star Djibril Sow hatte in der 6. Minute DIE Riesenchance auf das 1:0 für Frankfurt, doch dem Mittelfeldcrack versagten alleine vor dem gegnerischen Kasten etwas die Nerven im Abschluss. Kurz zuvor scheiterte Ferran Torres auf der Gegenseite am mirakulös parierenden Eintracht-Keeper Kevin Trapp.