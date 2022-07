Lugano – Sion & Servette – St. Gallen: St. Gallen liegt nach Traumtor zur Pause zurück – Sion führt in Lugano

Lugano-Sion: Auch im Cornaredo ist nun Pause. Beide Mannschaften taten sich in der ersten Hälfte schwer in der Offensive und es passte noch nicht alles zusammen. Sabbatini prüfte nach einer Viertelstunde Lindner im Sion-Kasten mit einem Schlenzer, doch dieser war hellwach. Auch die Gäste hatten Möglichkeiten, die beste Chance ging auf das Konto von Stojilkovic. Doch sein Lupfer missglückte deutlich und war leichte Beute für Saipi. Kurz vor der Pause brachte Captain Grgic die Walliser nach einem Freistoss per Kopf in Front. Die Hereingabe kam vom portugiesischen Neuzugang Poha, der eine auffällige erste Halbzeit zeigte.