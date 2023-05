Super League live: FC St. Gallen – Young Boys

YB siegt im Kybunpark mit 2:0 Die Berner Young Boys gewinnen beim FC St. Gallen. (Video: blue)

Die Szene des Spiels

In der 52. Minute will YB-Monteiro im Strafraum flanken und trifft dabei die Hand von St. Gallens Dajaku! Aus kürzester Distanz. Eine ziemlich strittige Szene. SRF-Kommentator Sascha Ruefer bezeichnet das Ganze als eine «Witz-Regel». Es lässt sich zweifellos darüber diskutieren. Itten ists egal und trifft gegen seinen Ex-Club eiskalt vom Penaltypunkt zum wegweisenden 1:0 für YB.

Die Schlüsselfigur

Anthony Racioppi. Der YB-Goalie fliegt auch aufgrund der starken Leistungen vieler seiner Vorderleute in dieser Saison etwas unter dem Radar, beweist aber Woche für Woche seine Klasse. Auch im Kybunpark pariert der 24-Jährige mehrfach tadellos und sorgt damit dafür, dass sich die St.Gallen-Krise (11 Spiele ohne Sieg!) weiter verschärft.

Die bessere Mannschaft

St. Gallen ist zu Beginn aktiver und präsentiert sich nicht wie eine Krisenmannschaft. Die Espen verpassen aber ein Tor zu erzielen und sind nach dem Rückstand nicht mehr in der Lage darauf zu reagieren. YB machts am Ende abgeklärt und verdient sich den Sieg.

Das Tribünengezwitscher

Faire Geste vom FCSG. Die Espen kommen vor dem Spiel vor den Bernern auf den Rasen und stehen ihrem Gegner dann dort Spalier zu Ehren des gewonnenen Meistertitels.

Tribünengezwitscher II

Es war der Gänsehautmoment des Spiels: In der 80. Minute feiert Fabian Schubert sein Comeback und kriegt dabei eine Standing Ovation. Im letzten September hatte sich der Österreicher gegen YB schwer verletzt gehabt nach einem Foul von YB-Verteidiger Ulisses Garcia. Nun meldet er sich gegen denselben Gegner wieder zurück und klatscht dabei auf dem Platz mit Garcia ab.Tolle Szenen!

Die Tore:

53.’ I 0:1 I Cedric Itten: Der Berner Topskorer verwandelt den Penalty souverän zu seinem 19. Saisontreffer.

83.’ I 0:2 I Jean-Pierre Nsame: Erst kurz zuvor für Itten eingewechselt, trifft der Kameruner nach einer Ecke per Kopf zum 2:0 und liegt damit weiter einen Treffer hinter seinem Teamkollegen in der Torschützenliste.

Der Ausblick: Für YB geht es nun am Sonntag erstmal weiter mit der grossen Meisterfeier in Bern, bevor dann am Sonntag das Heimspiel gegen den FCZ ansteht. Der FCSG empfängt gleichentags den FCB im Kybunpark.

Die Akteure ordnen ein:

Fabian Schubert (FCSG): «Wir waren über 90 Minuten ein ebenbürtiger Gegner gegen den verdienten Meister. Für uns geht es nur weiter. Es gibt bei uns keiner, der nicht Lust hat, Fussball zu spielen. Derzeit fehlt uns wohl einfach das Glück. Der Elfmeter war ein harter Entscheid. Die Schiedsrichter sollten sich auch mal Meinungen von Spielern anhören, was eine aktive und was eine normale Handbewegung ist. Das kann man in Zukunft verbessern, wenn Spieler und Schiedsrichter besser zusammenarbeiten.» (SRF)

Cedric Itten (YB): «Es war eine harte Arbeit heute Abend. Wir wollten unbedingt mit einem guten Resultat an den Umzug am Sonntag, um dann die Meisterschaft zu feiern. Ich finde es schön, wenn Nsame trifft und freue mich für ihn, wenn er eingwechselt wird. In erster Linie freuen wir uns über die Resultate. Wie es dann am Schluss herauskommt, werden wir sehen.» (SRF)