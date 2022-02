Wie bei Zigaretten – «Kann süchtig machen» – Linke fordern Warnhinweise bei Alkohol

Auch in der Schweiz werden solche Hinweise begrüsst.

Die Europäische Union behandelt derzeit, ob es – wie bei Zigarettenpackungen – für alkoholische Getränke Kleber mit Warnhinweisen geben soll. So soll dann beispielsweise «zu viel Alkohol schadet Ihrer Gesundheit» oder «übermässiger Alkoholkonsum kann Krebs verursachen» auf einer Wein- oder Bierflasche stehen. Dies soll im Zuge einer Gesamtstrategie im Kampf gegen Krebs in Europa geschehen. Ob auch Schockbilder wie bei Tabakwaren auf die Etiketten gedruckt werden sollen, ist noch nicht bekannt.

Das Blaue Kreuz Schweiz begrüsst diese Bemühungen. «Man sollte den Konsumentinnen und Konsumenten reinen Wein einschenken», sagt Mediensprecher Martin Bienlein. Konsumentinnen und Konsumenten sowie Menschen mit Alkoholproblemen sollten wissen, was sie trinken und auf die Gefahren hingewiesen werden. «Warnhinweise auf den Flaschen wie bei Zigarettenpackungen wären hier sinnvoll.»

«Es muss ausgeklügelter gelöst werden als bei Tabakwaren»

«Grundsätzlich finde ich eine Sensibilisierungskampagne immer gut», sagt Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber. «Man sollte darüber reden, dass Alkohol sowohl ein Genussmittel als auch suchtbildend sein kann.» Die Nationalrätin fordert mehr Transparenz und Informationen. «Es muss über die Gefahren informiert werden. Alkohol am Steuer ist unfallgefährdend und zu viel Alkohol kann auch gewaltfördernd sein.»

Auch könne übermässiger Konsum Krebs auslösen. «Es kommt selbstverständlich auf die Menge an. Man muss offensiv informieren», sagt Prelicz-Huber. Laut der Nationalrätin müsse dies ausgeklügelter gelöst werden, als bei Tabakwaren. «Es bräuchte Hinweise wie ‹Achtung: Übermässiger Konsum ist gefährlich› oder ‹Achtung: Kann süchtig machen› auf den Etiketten».

Auch Sucht Schweiz schliesst sich dieser Forderung an. «Fakt ist, dass die durch risikoreichen Alkoholkonsum bedingte Sterblichkeit auf verschiedene Krankheiten, Unfälle oder Verletzungen zurückgeht. Mit über einem Drittel fallen alkoholbedingte Krebsleiden am stärksten ins Gewicht», sagt Monique Portner-Helfer, Mediensprecherin von Sucht Schweiz zu 20 Minuten. Hinweise zu den Risiken auf Alkoholflaschen könnten dazu beitragen, dass Konsumierende sich gesundheitsbewusster entscheiden. «Gerade das Krebsrisiko ist in der Bevölkerung noch wenig bekannt. Warnhinweise auf Flaschen könnten da etwas bewirken».