Tiefkühl- und Dosenkost kann sogar gesünder sein als frische

Das Gemüse, das du zum Kochen brauchst, hat gerade keine Saison, ist im Supermarkt vergriffen oder du hast schlichtweg nicht genügend Zeit, eine frische Ananas zuzubereiten: Es mag einige Gründe geben, wieso du zu Tiefkühl- oder Dosenkost und nicht zu frischem Obst oder Gemüse greifst. Doch der Gang in die Tiefkühlabteilung g e schieht meist e in wenig schamhaft – denn was den Nährstoffgehalt angeht, ist Tiefkühlkost mit einem ziemlich schlechten Ruf behaftet.