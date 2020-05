Champions League

Leipzig und Atalanta stehen im Viertelfinal

Leipzig dominiert Tottenham auch im Rückspiel und siegt 3:0. Für Freulers Atalanta trifft Matchwinner Ilicic gleich vierfach.

Im Mai 2009 gewann José Mourinho mit Inter die italienische Meisterschaft. Und im Mai 2009 startete RB Leipzig in der fünften Liga seinen langen Weg an die Spitze des deutschen Fussballs.

Am Dienstagabend erreichte dieser Weg mit der erstmaligen Qualifikation für den Viertelfinal in der Königsklasse seinen vorübergehenden Höhepunkt. Leipzig überwand ausgerechnet Mourinho, der mittlerweile mit Tottenham unterwegs ist, mühelos. Ein 4:0 über beide Spiele hinweg ist ein deutliches Verdikt.

Das Coronavirus hat Europas Fussball fest im Griff, volle Ränge wie in Leipzig bilden im von Absagen und Geisterspielen durchsetzten Kalender zunehmend die Ausnahme. Im Titelrennen in der Bundesliga ist das Team von Trainer Nagelsmann zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten zu sein – in der Champions League aber überraschen die Ostdeutschen weiter. Nach dem erfrischenden Auftritt im Hinspiel in London gelang der nahtlose Übergang: 1:0 führte Leipzig nach zehn, 2:0 nach 20 Minuten, zweimal war es Sabitzer, einmal flach, einmal mit dem Kopf.