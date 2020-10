Seit vier Tagen wartet O. E.* auf eine Nachricht vom Zürcher Contact-Tracing – vergeblich. Am Mittwoch liess sich der 21-Jährige bei seinem Hausarzt testen, am Freitag erhielt er das positive Resultat. Doch: «Ich habe nichts vom Contact-Tracing gehört», sagt E. Offiziell Isolation angeordnet wurde bei ihm nicht, trotzdem bleibt er zu Hause. «Die Personen, mit denen ich Kontakt hatte, habe ich selber informiert.»

Dass das Contact-Tracing wie bei E. versagt, ist längst kein Einzelfall mehr: Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri sagte an der Medienkonferenz am Freitag, dass das System seine Grenzen erreicht habe.

«Es braucht verstärktes Rückwärts-Tracing»

Eine Neuausrichtung des Contact-Tracings sei deshalb dringend zu prüfen, sagt Philipp Kohler, Infektiologe und Oberarzt am Kantonsspital St. Gallen: «Das Tracing ist am Anschlag, weshalb wir uns überlegen müssen, wie sich diese Ressourcen besser einsetzen lassen.» Sein Vorschlag: «Es braucht jetzt ein verstärktes Rückwärts-Tracing.» Dieses könne die Effizienz des Tracings in der «aus dem Ruder gelaufenen epidemiologischen Situation» steigern, so Kohler.