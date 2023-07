Schluss gegen Heuschnupfen: Hilft dieser Trick wirklich?

Jedes Jahr aufs Neue graut es Allergikern vor dem Frühjahr, 2023 war es besonders schlimm. Und die Heuschnupfen-Saison ist noch nicht vorbei: Bis in den August dauert die Hauptsaison für Pollenflug. Ein Tiktok-Clip, der in Sekunden Schluss mit triefenden Nasen machen will, generiert daher millionenfach Views: Laut Creator @bambidoesbeauty nimmt man mit einem Wattestäbchen etwas Vaseline auf und trägt die fettige Creme um die Nasenlöcher herum auf – das ist alles. «So werden die Pollen aufgefangen, bevor ihr auf sie reagieren könnt», so die Tiktokerin.