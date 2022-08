Conference-League-Konferenz: Kann YB gegen Anderlecht vorlegen? Was zeigt der FCB in Sofia?

Nach der bitteren 0:2-Pleite gegen Lugano steht für den FCB heute das wichtige Hinspiel gegen ZSKA Sofia an. In Bulgariens Hauptstadt wollen die Basler den Grundstein legen, damit es klappt mit dem Einzug in die Conference League. Noch nicht mit dabei in Sofia ist Neuzugang Bradley Fink. Der neue rotblaue Hoffnungsträger im Sturm wird sein FCB-Debüt wohl frühestens im Cup gegen Allschwil feiern.