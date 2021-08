Grüezi und Grüessech zum Rückspiel der dritten CL-Qualirunde zwischen YB und Cluj. Vor einer Woche hatte YB in Rumänien noch ein 1:1 geschafft: Vincent Sierro glich die Führung Clujs in der Nachspielzeit aus. So sieht die Ausgangslage für die Berner heute gut aus, das Spiel beginnt um 20.30 Uhr.