Eine Serie will Brooklyn abseits von Gangs und Gewalt zeigen.

In einem Familienfilm sucht Alex Aiono nach einem Schatz.

«Finding ‘Ohana»

Darum gehts: Im Abenteuerfilm reisen die beiden Geschwister Pili (Kea Pahu) und Ioane (Alex Aiono) von Brooklyn auf die hawaiianische Insel Oahu in die Sommerferien, um ihren Grossvater zu besuchen. Dort erfahren sie, dass er sein Haus aus Geldnot vermutlich aufgeben muss.

Der Schatz könnte helfen

Als Pili und Ioane in einem Tagebuch einen Hinweis auf einen Schatz finden, nehmen sie sich vor, den Dschungel danach zu durchsuchen, um ihrem Grossvater helfen zu können.

«Inklusion wird die Welt retten», sagt Branscombe Richmond, der auch zum Cast gehört, gegenüber der hawaiianischen Newsseite «Khon2». Er wolle Netflix danken: «Dafür, dass ihr uns die Möglichkeit gegeben habt, einen Film übers Inselleben, über Menschen in Polynesien zu machen. Und ich danke den Menschen aus Maui, die an diesem Film mitgearbeitet haben.»

Aiono wurde selbstbewusster

Für die Rolle musste Aiono sich überwinden, wie er bei «Variety» erzählt: «Ich wollte schon immer schauspielen, aber ich brauchte etwas mehr Vertrauen in mich selbst.»

«We Are: The Brooklyn Saints»

«Brooklyn ist mehr als Gewalttaten und Gangs», sagt eine Stimme in «We Are: The Brooklyn Saints». Die vierteilige Dokuserie dreht sich um einen Jugend-Footballclub, bei dem es den Trainern nicht darum geht, möglichst viele Matches zu gewinnen.



Im Zentrum steht, die Liebe fürs Footballspielen weiterzugeben und es den Kindern zu ermöglichen, später ein Football-Stipendium zu kriegen – viele der Jugendlichen werden sich ein Studium nur auf diesem Weg leisten können.