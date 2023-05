Uber: App führt Flugbuchungssystem ein

In Grossbritannien wurde das Angebot bereits auf Züge und Busse ausgeweitet, neu ist auch ein Buchungssystem für In- und Auslandsflüge dazugekommen.

Das Unternehmen strebt an, dass zukünftig eine komplette Reise unabhängig von der Art des Transportmittels gebucht werden kann.

In der App können Britinnen und Briten neu auch ihre Flüge buchen.

Über die Dienstleistungs-App Uber kann ganz einfach ein Auto bestellt werden, das dich an deinen gewünschten Zielort bringt. Nun wurde die App im Vereinigten Königreich um eine Funktion erweitert . Neu können auch Flüge gebucht werden.

Laut einem Bericht in der «Financial Times» will das Unternehmen damit zur «Reise-Super-App» werden, die es Kunden ermöglicht, eine komplette Reise über mehrere Transportmittel hinweg zu buchen.

«Unser ehrgeizigster Schritt»

Andrew Brem, General Manager von Uber in Grossbritannien, sagte zur Zeitung: «Die Einführung kommerzieller Flugbuchungen ist der jüngste und ehrgeizigste Schritt in der Strategie unseres Unternehmens, das Kerngeschäft mit der Buchung von Fahrgeschäften zu einer umfassenderen Reisebuchungsplattform auszubauen.»

In der Vergangenheit wurde in der Uber-App in Grossbritannien bereits ein Ticket-Buchungssystem für Züge im Inland, Eurostar-Züge und Busse implementiert. Brem sagte, vor allem Zugbuchungen hätten sich bei den Kunden bereits als «unglaublich beliebt» erwiesen und seien seit ihrer Einführung im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vormonat um 40 Prozent gestiegen. Eine genaue Zahl nannte er nicht.