Preisboom - Kannst du dir kein eigenes Haus mehr leisten?

So kosten Häuser in der Türkei 32 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Die Schweizer Immobilienpreise sind in den letzten Jahren gestiegen. Gerade jüngere Schweizerinnen und Schweizer können sich die eigenen vier Wände nicht mehr leisten . Im internationalen Vergleich steht die Schweiz aber gar nicht so schlecht da, wie eine Untersuchung der international tätigen Immobilienberatungsgesellschaft Knight Frank zeigt.

Besonders teuer sind die eigenen vier Wände in der Türkei geworden: Dort stiegen die Preise um 32 Prozent. In Neuseeland um 22 Prozent und in Luxemburg um 17 Prozent. In der Schweiz liegt die Zuwachsrate hingegen bei einem Plus von 6,5 Prozent.