«Kannst du mir meine Gleitcreme zurückgeben?»

Lars schmollt über das klägliche Ende seiner letzten Beziehung.

von Lars

Lars Beziehung zu Simon endete abrupt, nachdem beide unterschiedliche Vorstellungen davon hatten. Währen Simon lieber eine offene Beziehung wollte, wollte sich Lars fest binden.

Simon hatte saftige Waden an etwas kurzen Oberschenkeln und ein schiefes Lächeln, das überraschend spitze Eckzähne entblösste. Wenn er einen frechen Witz machte und losprustete, erinnerte er mich an ein schadenfreudiges kleines Raubtier, das gerade eine Maus zur Strecke gebracht hatte. Irgendwie süss, aber dennoch brutal. Ich fand ihn rundum niedlich – und verknallte mich total. Zum ersten Mal hatte ich jemanden neben, unter und auf mir, der mir das Gefühl gab, der Grösste und «jaaah, mach weiter, du bist der Beste» zu sein. Und ich tat alles, um dieser neuartigen und aufregenden Rolle gerecht zu werden.

Liebestrunken übernahm ich Restaurantrechnungen und die Kosten der Einkäufe für gemeinsame Abendessen. Immerhin: Simon machte grosse, süsse Raubtieraugen und zahlte das Busticket zu seinem Lieblings-Spezialitätenladen. Als er mal sagte «du siehst sexy aus, wenn du dein Cap andersrum trägst», sahen meine Haare einen Sommer lang kein Sonnenlicht mehr. Ich musste mir eingestehen, dass ich mich in Simons Liebes-Labyrinth, in dem ich der «starke Minotauros-Macker» sein musste, verirrt hatte. Und in den Windungen dieses Labyrinths habe ich mich selbst zurückgelassen.

«Mich beschlich das Gefühl, seinem Flirt-Appetit nicht zu genügen»

Simon flirtete viel. Und gut. In der Bar berührte er wie zufällig die Brust von einem der vielen Typen, die sich um ihn geschart hatten. Machte anzügliche Sprüche mit Raubtierchen-Grinsen und einem Zwinkern in den Augen. Hie r und da traf er Männer zum Café und schwärmte mir später von ihren beruflichen Errungenschaften vor. Ich versuchte, diese kleinen Eigenheiten hinzunehmen, ohne eifersüchtig zu sein. Was mir angesichts meines Efforts, Simon zu beeindrucken, schwer fiel. Natürlich gab es die schönen Momente. Strandferien auf dem Campingplatz, betrunkene Abende bei Freunden, die zu WG-Partys ausarteten. Dann war die Welt in meinem kleinen Labyrinth so, wie sie sein sollte. Trotzdem beschlich mich zunehmend das Gefühl, diesem kleinen Mann mit grossem Flirt-Appetit nicht ganz zu genügen.

Während einer wilden Partynacht verabschiedete ich mich von Simon, der gerade mit einem anderen Mann tanzte. Die beiden waren den ganzen Abend schon «on fire» und ich hatte keine Lust, mir das länger anzusehen. Ich hatte kein gutes Gefühl, als ich Simon umarmte, während sein Blick unablässig seinen Tanzpartner fixierte. Würden die beiden es heute Nacht miteinander treiben? Verpasste ich einen Dreier und sollte mitmachen? Zahlreiche Fragen gingen mir durch den Kopf, als ich die Tanzfläche verliess.

«Ich legte ihm die Gleitcreme in den Briefkasten, getroffen habe ich ihn nie mehr»

Mein nagendes Gefühl liess mir keine Ruhe. Am nächsten Tag suchte ich das Gespräch. Simon wollte eine offene Beziehung. Ich nicht. Wir redeten lange – und machten dann Schluss. Als ich bereits am Gehen war, blickte ich ein letztes Mal in die grossen Raubtierchenaugen, die nun etwas feucht schienen.

Ein paar Tage später schrieb mir Simon «Hast du Zeit und Lust auf ein Bier? Ah, und du hast noch meine Gleitcreme, könntest du die gleich mitbringen? Sie war echt teuer.» Ich legte die Gleitcreme in Simons Briefkasten, getroffen habe ich ihn aber nicht. Nie mehr. Vielleicht, weil ich immer noch verletzt bin. Aber auch, weil ich bei raubtierartigen Eckzahnlächeln und grossen Kulleraugen beginne, mich selbst zu vergessen.